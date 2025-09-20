Degenerator Project (GNRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01876112$ 0.01876112 $ 0.01876112 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -7.33% Prisendring (7D) -30.50% Prisendring (7D) -30.50%

Degenerator Project (GNRT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNRT er $ 0.01876112, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNRT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -7.33% over 24 timer og -30.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degenerator Project (GNRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.22K$ 61.22K $ 61.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.22K$ 61.22K $ 61.22K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,919,922.258103 999,919,922.258103 999,919,922.258103

Nåværende markedsverdi på Degenerator Project er $ 61.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNRT er 999.92M, med en total tilgang på 999919922.258103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.22K.