Dagens Degenerator Project livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GNRT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GNRT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GNRT

GNRT Prisinformasjon

GNRT Offisiell nettside

GNRT tokenomics

GNRT Prisprognose

Degenerator Project Logo

Degenerator Project Pris (GNRT)

Ikke oppført

1 GNRT til USD livepris:

--
----
-7.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Degenerator Project (GNRT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:48:35 (UTC+8)

Degenerator Project (GNRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01876112
$ 0.01876112$ 0.01876112

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-7.33%

-30.50%

-30.50%

Degenerator Project (GNRT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GNRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNRT er $ 0.01876112, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNRT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -7.33% over 24 timer og -30.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degenerator Project (GNRT) Markedsinformasjon

$ 61.22K
$ 61.22K$ 61.22K

--
----

$ 61.22K
$ 61.22K$ 61.22K

999.92M
999.92M 999.92M

999,919,922.258103
999,919,922.258103 999,919,922.258103

Nåværende markedsverdi på Degenerator Project er $ 61.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNRT er 999.92M, med en total tilgang på 999919922.258103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.22K.

Degenerator Project (GNRT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degenerator Project til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degenerator Project til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degenerator Project til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degenerator Project til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.33%
30 dager$ 0-27.22%
60 dager$ 0-31.36%
90 dager$ 0--

Hva er Degenerator Project (GNRT)

$GNRT is an AI Agent built to revolutionize degen culture, providing the safest and fairest token launch mechanism available via agents.land . Community members can request token creation via X and our AI Agent will launch the most hype ideas spontaneously and without human intervention. Degenerator Project is an AI Agent operated token creation business. $GNRT token holders are entitle to protocol fees generated. Staking will be available in the near future. 40% of liquidity migration fees shared to $GNRT holders All token creation fees (later)

Degenerator Project (GNRT) Ressurs

Offisiell nettside

Degenerator Project Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degenerator Project (GNRT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degenerator Project (GNRT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degenerator Project.

Sjekk Degenerator Projectprisprognosen nå!

GNRT til lokale valutaer

Degenerator Project (GNRT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degenerator Project (GNRT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GNRT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degenerator Project (GNRT)

Hvor mye er Degenerator Project (GNRT) verdt i dag?
Live GNRT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GNRT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GNRT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degenerator Project?
Markedsverdien for GNRT er $ 61.22K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GNRT?
Den sirkulerende forsyningen av GNRT er 999.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGNRT ?
GNRT oppnådde en ATH-pris på 0.01876112 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GNRT?
GNRT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GNRT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GNRT er -- USD.
Vil GNRT gå høyere i år?
GNRT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GNRT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:48:35 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.