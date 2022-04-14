degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i degenerative SITCOM ($SITCOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

degenerative SITCOM ($SITCOM) Informasjon The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters. Offisiell nettside: https://degenerative-sitcom.online/ Kjøp $SITCOM nå!

degenerative SITCOM ($SITCOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for degenerative SITCOM ($SITCOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 394.30K $ 394.30K $ 394.30K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 394.30K $ 394.30K $ 394.30K All-time high: $ 0.02293002 $ 0.02293002 $ 0.02293002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003943 $ 0.0003943 $ 0.0003943 Lær mer om degenerative SITCOM ($SITCOM) pris

degenerative SITCOM ($SITCOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak degenerative SITCOM ($SITCOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $SITCOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $SITCOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $SITCOMs tokenomics, kan du utforske $SITCOM tokenets livepris!

$SITCOM prisforutsigelse Vil du vite hvor $SITCOM kan være på vei? Vår $SITCOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $SITCOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!