Dagens Degen Zoo livepris er 0.00147499 USD. Spor prisoppdateringer for DZOO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DZOO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Degen Zoo Pris (DZOO)

1 DZOO til USD livepris:

$0.00147499
$0.00147499
-0.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Degen Zoo (DZOO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:48:25 (UTC+8)

Degen Zoo (DZOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00147084
$ 0.00147084
24 timer lav
$ 0.00149566
$ 0.00149566
24 timer høy

$ 0.00147084
$ 0.00147084

$ 0.00149566
$ 0.00149566

$ 0.087541
$ 0.087541

$ 0
$ 0

--

-0.88%

+9.28%

+9.28%

Degen Zoo (DZOO) sanntidsprisen er $0.00147499. I løpet av de siste 24 timene har DZOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147084 og et toppnivå på $ 0.00149566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DZOO er $ 0.087541, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DZOO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og +9.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Zoo (DZOO) Markedsinformasjon

$ 620.27K
$ 620.27K

--
--

$ 789.12K
$ 789.12K

420.53M
420.53M

535,000,000.0
535,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degen Zoo er $ 620.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DZOO er 420.53M, med en total tilgang på 535000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 789.12K.

Degen Zoo (DZOO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degen Zoo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degen Zoo til USD ble $ +0.0002523616.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degen Zoo til USD ble $ +0.0003506158.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degen Zoo til USD ble $ +0.0004851239727744801.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.88%
30 dager$ +0.0002523616+17.11%
60 dager$ +0.0003506158+23.77%
90 dager$ +0.0004851239727744801+49.01%

Hva er Degen Zoo (DZOO)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Degen Zoo (DZOO) Ressurs

Offisiell nettside

Degen Zoo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degen Zoo (DZOO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degen Zoo (DZOO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degen Zoo.

Sjekk Degen Zooprisprognosen nå!

DZOO til lokale valutaer

Degen Zoo (DZOO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degen Zoo (DZOO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DZOO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degen Zoo (DZOO)

Hvor mye er Degen Zoo (DZOO) verdt i dag?
Live DZOO prisen i USD er 0.00147499 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DZOO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DZOO til USD er $ 0.00147499. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degen Zoo?
Markedsverdien for DZOO er $ 620.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DZOO?
Den sirkulerende forsyningen av DZOO er 420.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDZOO ?
DZOO oppnådde en ATH-pris på 0.087541 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DZOO?
DZOO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DZOO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DZOO er -- USD.
Vil DZOO gå høyere i år?
DZOO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DZOO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:48:25 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.