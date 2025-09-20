Degen Zoo (DZOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00147084 24 timer lav $ 0.00149566 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00147084 24 timer høy $ 0.00149566 All Time High $ 0.087541 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) +9.28%

Degen Zoo (DZOO) sanntidsprisen er $0.00147499. I løpet av de siste 24 timene har DZOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00147084 og et toppnivå på $ 0.00149566, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DZOO er $ 0.087541, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DZOO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og +9.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Zoo (DZOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 620.27K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 789.12K Opplagsforsyning 420.53M Total forsyning 535,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degen Zoo er $ 620.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DZOO er 420.53M, med en total tilgang på 535000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 789.12K.