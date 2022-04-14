Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen USDC (DEGENUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen USDC (DEGENUSDC) Informasjon The Degen USDC vault supplies in DEGEN collateral markets and other long tail coins in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk. Offisiell nettside: https://app.morpho.org/vault Kjøp DEGENUSDC nå!

Degen USDC (DEGENUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen USDC (DEGENUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 418.63 $ 418.63 $ 418.63 Total forsyning: $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 Sirkulerende forsyning: $ 413.00 $ 413.00 $ 413.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 418.63 $ 418.63 $ 418.63 All-time high: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 All-Time Low: $ 0.958257 $ 0.958257 $ 0.958257 Nåværende pris: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Lær mer om Degen USDC (DEGENUSDC) pris

Degen USDC (DEGENUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen USDC (DEGENUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENUSDCs tokenomics, kan du utforske DEGENUSDC tokenets livepris!

