Degen USDC (DEGENUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.013 24 timer lav $ 1.013 24 timer høy All Time High $ 8.98 Laveste pris $ 0.958257 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.06%

Degen USDC (DEGENUSDC) sanntidsprisen er $1.013. I løpet av de siste 24 timene har DEGENUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.013 og et toppnivå på $ 1.013, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGENUSDC er $ 8.98, mens den rekordlave prisen er $ 0.958257.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGENUSDC endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen USDC (DEGENUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 418.50 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 418.50 Opplagsforsyning 413.00 Total forsyning 413.0

Nåværende markedsverdi på Degen USDC er $ 418.50, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGENUSDC er 413.00, med en total tilgang på 413.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 418.50.