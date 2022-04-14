Degen The Otter (DGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen The Otter (DGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen The Otter (DGEN) Informasjon The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter' Offisiell nettside: https://www.degenottercoin.com/ Kjøp DGEN nå!

Degen The Otter (DGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen The Otter (DGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.11K $ 8.11K $ 8.11K Total forsyning: $ 996.96M $ 996.96M $ 996.96M Sirkulerende forsyning: $ 940.20M $ 940.20M $ 940.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.60K $ 8.60K $ 8.60K All-time high: $ 0.0011652 $ 0.0011652 $ 0.0011652 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Degen The Otter (DGEN) pris

Degen The Otter (DGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen The Otter (DGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DGENs tokenomics, kan du utforske DGEN tokenets livepris!

DGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor DGEN kan være på vei? Vår DGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DGEN tokenets prisforutsigelse nå!

