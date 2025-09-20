Degen The Otter (DGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0011652 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.43%

Degen The Otter (DGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGEN er $ 0.0011652, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen The Otter (DGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.52K Opplagsforsyning 940.20M Total forsyning 996,958,356.507751

Nåværende markedsverdi på Degen The Otter er $ 8.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGEN er 940.20M, med en total tilgang på 996958356.507751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.52K.