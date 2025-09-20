Dagens Degen The Otter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DGEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DGEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Degen The Otter livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for DGEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DGEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

--
----
0.00%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:50:40 (UTC+8)

Degen The Otter (DGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011652
$ 0.0011652$ 0.0011652

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.43%

-1.43%

Degen The Otter (DGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGEN er $ 0.0011652, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen The Otter (DGEN) Markedsinformasjon

$ 8.97K
$ 8.97K$ 8.97K

--
----

$ 9.52K
$ 9.52K$ 9.52K

940.20M
940.20M 940.20M

996,958,356.507751
996,958,356.507751 996,958,356.507751

Nåværende markedsverdi på Degen The Otter er $ 8.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGEN er 940.20M, med en total tilgang på 996958356.507751. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.52K.

Degen The Otter (DGEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degen The Otter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degen The Otter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degen The Otter til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degen The Otter til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-28.07%
60 dager$ 0+12.70%
90 dager$ 0--

Hva er Degen The Otter (DGEN)

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Degen The Otter (DGEN) Ressurs

Offisiell nettside

Degen The Otter Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degen The Otter (DGEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degen The Otter (DGEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degen The Otter.

Sjekk Degen The Otterprisprognosen nå!

DGEN til lokale valutaer

Degen The Otter (DGEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degen The Otter (DGEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DGEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degen The Otter (DGEN)

Hvor mye er Degen The Otter (DGEN) verdt i dag?
Live DGEN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DGEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DGEN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degen The Otter?
Markedsverdien for DGEN er $ 8.97K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DGEN?
Den sirkulerende forsyningen av DGEN er 940.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDGEN ?
DGEN oppnådde en ATH-pris på 0.0011652 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DGEN?
DGEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til DGEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DGEN er -- USD.
Vil DGEN gå høyere i år?
DGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:50:40 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.