Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen Spartan AI (DEGENAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen Spartan AI (DEGENAI) Informasjon Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf. Offisiell nettside: https://ai16z.ai Kjøp DEGENAI nå!

Degen Spartan AI (DEGENAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen Spartan AI (DEGENAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M All-time high: $ 0.104815 $ 0.104815 $ 0.104815 All-Time Low: $ 0.00171863 $ 0.00171863 $ 0.00171863 Nåværende pris: $ 0.00191212 $ 0.00191212 $ 0.00191212 Lær mer om Degen Spartan AI (DEGENAI) pris

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen Spartan AI (DEGENAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENAIs tokenomics, kan du utforske DEGENAI tokenets livepris!

DEGENAI prisforutsigelse Vil du vite hvor DEGENAI kan være på vei? Vår DEGENAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEGENAI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!