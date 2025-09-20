Dagens Degen Spartan AI livepris er 0.00198441 USD. Spor prisoppdateringer for DEGENAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGENAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Degen Spartan AI livepris er 0.00198441 USD. Spor prisoppdateringer for DEGENAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGENAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Degen Spartan AI Pris (DEGENAI)

1 DEGENAI til USD livepris:

$0.00198441
$0.00198441
-8.40%1D
Degen Spartan AI (DEGENAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:07:44 (UTC+8)

Degen Spartan AI (DEGENAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00190846
$ 0.00190846$ 0.00190846
24 timer lav
$ 0.00218953
$ 0.00218953$ 0.00218953
24 timer høy

$ 0.00190846
$ 0.00190846$ 0.00190846

$ 0.00218953
$ 0.00218953$ 0.00218953

$ 0.104815
$ 0.104815$ 0.104815

$ 0.00171863
$ 0.00171863$ 0.00171863

+0.54%

-8.48%

-25.61%

-25.61%

Degen Spartan AI (DEGENAI) sanntidsprisen er $0.00198441. I løpet av de siste 24 timene har DEGENAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00190846 og et toppnivå på $ 0.00218953, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGENAI er $ 0.104815, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171863.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGENAI endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -8.48% over 24 timer og -25.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Markedsinformasjon

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

--
----

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

999.91M
999.91M 999.91M

999,912,668.895632
999,912,668.895632 999,912,668.895632

Nåværende markedsverdi på Degen Spartan AI er $ 1.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGENAI er 999.91M, med en total tilgang på 999912668.895632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.99M.

Degen Spartan AI (DEGENAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degen Spartan AI til USD ble $ -0.000183955829930385.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degen Spartan AI til USD ble $ -0.0008334426.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degen Spartan AI til USD ble $ -0.0014008297.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degen Spartan AI til USD ble $ -0.0001253500785743233.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000183955829930385-8.48%
30 dager$ -0.0008334426-41.99%
60 dager$ -0.0014008297-70.59%
90 dager$ -0.0001253500785743233-5.94%

Hva er Degen Spartan AI (DEGENAI)

Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Degen Spartan AI (DEGENAI) Ressurs

Offisiell nettside

Degen Spartan AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degen Spartan AI (DEGENAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degen Spartan AI (DEGENAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degen Spartan AI.

Sjekk Degen Spartan AIprisprognosen nå!

DEGENAI til lokale valutaer

Degen Spartan AI (DEGENAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degen Spartan AI (DEGENAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEGENAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degen Spartan AI (DEGENAI)

Hvor mye er Degen Spartan AI (DEGENAI) verdt i dag?
Live DEGENAI prisen i USD er 0.00198441 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEGENAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEGENAI til USD er $ 0.00198441. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degen Spartan AI?
Markedsverdien for DEGENAI er $ 1.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGENAI?
Den sirkulerende forsyningen av DEGENAI er 999.91M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGENAI ?
DEGENAI oppnådde en ATH-pris på 0.104815 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGENAI?
DEGENAI så en ATL-pris på 0.00171863 USD.
Hva er handelsvolumet til DEGENAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGENAI er -- USD.
Vil DEGENAI gå høyere i år?
DEGENAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGENAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:07:44 (UTC+8)

