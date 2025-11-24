Hva er SLEEP

Degen Hours (SLEEP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen Hours (SLEEP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.45K $ 42.45K $ 42.45K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.45K $ 42.45K $ 42.45K All-time high: $ 0.00013405 $ 0.00013405 $ 0.00013405 All-Time Low: $ 0.00000411 $ 0.00000411 $ 0.00000411 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Degen Hours (SLEEP) pris Kjøp SLEEP nå!

Degen Hours (SLEEP) Informasjon Offisiell nettside: https://sleeptoken.pro

Degen Hours (SLEEP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen Hours (SLEEP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SLEEP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SLEEP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SLEEPs tokenomics, kan du utforske SLEEP tokenets livepris!

SLEEP prisforutsigelse Vil du vite hvor SLEEP kan være på vei? Vår SLEEP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SLEEP tokenets prisforutsigelse nå!

