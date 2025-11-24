Degen Hours pris i dag

Sanntids Degen Hours (SLEEP) pris i dag er $ 0.00000426, med en 0.57% endring de siste 24 timene. Nåværende SLEEP til USD konverteringssats er $ 0.00000426 per SLEEP.

Degen Hours rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 42,627, med en sirkulerende forsyning på 10.00B SLEEP. I løpet av de siste 24 timene SLEEP har den blitt handlet mellom $ 0.00000424(laveste) og $ 0.00000429 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013405, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000411.

Kortsiktig har SLEEP beveget seg +0.07% i løpet av den siste timen og -8.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Degen Hours (SLEEP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.63K$ 42.63K $ 42.63K Opplagsforsyning 10.00B 10.00B 10.00B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degen Hours er $ 42.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SLEEP er 10.00B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.63K.