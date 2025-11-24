Degen Express pris i dag

Sanntids Degen Express (DEGEX) pris i dag er $ 0.00001265, med en 6.92% endring de siste 24 timene. Nåværende DEGEX til USD konverteringssats er $ 0.00001265 per DEGEX.

Degen Express rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,491.64, med en sirkulerende forsyning på 908.51M DEGEX. I løpet av de siste 24 timene DEGEX har den blitt handlet mellom $ 0.00001177(laveste) og $ 0.00001272 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0001051, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001127.

Kortsiktig har DEGEX beveget seg +0.28% i løpet av den siste timen og -54.23% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Degen Express (DEGEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.49K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 12.03K
Opplagsforsyning 908.51M
Total forsyning 951,371,042.3602728

