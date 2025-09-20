Degen Danny (DANNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 
24 timer lav $ 0 
24 timer høy $ 0 
All Time High $ 0.00782618
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -- 
Prisendring (1D) +0.27% 
Prisendring (7D) +0.38%

Degen Danny (DANNY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DANNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DANNY er $ 0.00782618, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DANNY endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og +0.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Danny (DANNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.89K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 25.89K
Opplagsforsyning 1.00B
Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degen Danny er $ 25.89K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DANNY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.89K.