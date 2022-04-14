Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Informasjon The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance! Offisiell nettside: https://degenc.app/ Kjøp DEGENC nå!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen Capital by Virtuals (DEGENC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 448.24K $ 448.24K $ 448.24K Total forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Sirkulerende forsyning: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 448.24K $ 448.24K $ 448.24K All-time high: $ 0.01455532 $ 0.01455532 $ 0.01455532 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044896 $ 0.00044896 $ 0.00044896 Lær mer om Degen Capital by Virtuals (DEGENC) pris

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen Capital by Virtuals (DEGENC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEGENC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEGENC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEGENCs tokenomics, kan du utforske DEGENC tokenets livepris!

