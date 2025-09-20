Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0004847 24 timer høy $ 0.00054999 All Time High $ 0.01455532 Laveste pris $ 0.00023237 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -11.58% Prisendring (7D) -33.89%

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) sanntidsprisen er $0.00048627. I løpet av de siste 24 timene har DEGENC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004847 og et toppnivå på $ 0.00054999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGENC er $ 0.01455532, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGENC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -11.58% over 24 timer og -33.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 485.93K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 485.93K Opplagsforsyning 999.31M Total forsyning 999,309,109.0745579

Nåværende markedsverdi på Degen Capital by Virtuals er $ 485.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGENC er 999.31M, med en total tilgang på 999309109.0745579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.93K.