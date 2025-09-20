Dagens Degen Capital by Virtuals livepris er 0.00048627 USD. Spor prisoppdateringer for DEGENC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGENC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Degen Capital by Virtuals livepris er 0.00048627 USD. Spor prisoppdateringer for DEGENC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DEGENC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om DEGENC

DEGENC Prisinformasjon

DEGENC Offisiell nettside

DEGENC tokenomics

DEGENC Prisprognose

Degen Capital by Virtuals Pris (DEGENC)

1 DEGENC til USD livepris:

$0.00048612
-11.40%1D
USD
Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:27:17 (UTC+8)

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004847
24 timer lav
$ 0.00054999
24 timer høy

$ 0.0004847
$ 0.00054999
$ 0.01455532
$ 0.00023237
+0.21%

-11.58%

-33.89%

-33.89%

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) sanntidsprisen er $0.00048627. I løpet av de siste 24 timene har DEGENC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004847 og et toppnivå på $ 0.00054999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEGENC er $ 0.01455532, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023237.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEGENC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -11.58% over 24 timer og -33.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Markedsinformasjon

$ 485.93K
--
$ 485.93K
999.31M
999,309,109.0745579
Nåværende markedsverdi på Degen Capital by Virtuals er $ 485.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEGENC er 999.31M, med en total tilgang på 999309109.0745579. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.93K.

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Degen Capital by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Degen Capital by Virtuals til USD ble $ -0.0002141340.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Degen Capital by Virtuals til USD ble $ -0.0002921711.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Degen Capital by Virtuals til USD ble $ -0.0010396725117819326.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-11.58%
30 dager$ -0.0002141340-44.03%
60 dager$ -0.0002921711-60.08%
90 dager$ -0.0010396725117819326-68.13%

Hva er Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

The ultimate degen Web3 KOL that covers the edges of the crypto universe. Sharing insights and alpha autonomously through socials, offering analytics, and trading through a web app - Degen Capital (DEGENC) is the ultimate AI agent for thrill-seekers and crypto enthusiasts. Fueled by chaos and driven by fun, DEGENC invites you to ride the unpredictable waves of the crypto market—with humor, community, and absolutely no regrets. Join the wild side of finance!

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) Ressurs

Offisiell nettside

Degen Capital by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Degen Capital by Virtuals (DEGENC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Degen Capital by Virtuals (DEGENC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Degen Capital by Virtuals.

Sjekk Degen Capital by Virtualsprisprognosen nå!

DEGENC til lokale valutaer

Degen Capital by Virtuals (DEGENC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Degen Capital by Virtuals (DEGENC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DEGENC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Degen Capital by Virtuals (DEGENC)

Hvor mye er Degen Capital by Virtuals (DEGENC) verdt i dag?
Live DEGENC prisen i USD er 0.00048627 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DEGENC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DEGENC til USD er $ 0.00048627. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Degen Capital by Virtuals?
Markedsverdien for DEGENC er $ 485.93K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DEGENC?
Den sirkulerende forsyningen av DEGENC er 999.31M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDEGENC ?
DEGENC oppnådde en ATH-pris på 0.01455532 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DEGENC?
DEGENC så en ATL-pris på 0.00023237 USD.
Hva er handelsvolumet til DEGENC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DEGENC er -- USD.
Vil DEGENC gå høyere i år?
DEGENC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DEGENC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.