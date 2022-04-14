Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Degen AI by Virtuals (DGENAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Informasjon DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Offisiell nettside: https://degenai.dev/ Kjøp DGENAI nå!

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Degen AI by Virtuals (DGENAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 322.10K $ 322.10K $ 322.10K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 460.14K $ 460.14K $ 460.14K All-time high: $ 0.00560809 $ 0.00560809 $ 0.00560809 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00046014 $ 0.00046014 $ 0.00046014 Lær mer om Degen AI by Virtuals (DGENAI) pris

Degen AI by Virtuals (DGENAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Degen AI by Virtuals (DGENAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DGENAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DGENAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DGENAIs tokenomics, kan du utforske DGENAI tokenets livepris!

