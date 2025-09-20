Degen AI by Virtuals (DGENAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00560809$ 0.00560809 $ 0.00560809 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -8.59% Prisendring (7D) -34.88% Prisendring (7D) -34.88%

Degen AI by Virtuals (DGENAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DGENAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGENAI er $ 0.00560809, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGENAI endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -8.59% over 24 timer og -34.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Degen AI by Virtuals (DGENAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 530.85K$ 530.85K $ 530.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 758.35K$ 758.35K $ 758.35K Opplagsforsyning 700.00M 700.00M 700.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Degen AI by Virtuals er $ 530.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGENAI er 700.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 758.35K.