Hva er $DEGE

DegeCoin ($DEGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DegeCoin ($DEGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DegeCoin ($DEGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DegeCoin ($DEGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 260.70K $ 260.70K $ 260.70K Total forsyning: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Sirkulerende forsyning: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 260.70K $ 260.70K $ 260.70K All-time high: $ 0.064437 $ 0.064437 $ 0.064437 All-Time Low: $ 0.00021705 $ 0.00021705 $ 0.00021705 Nåværende pris: $ 0.00026066 $ 0.00026066 $ 0.00026066 Lær mer om DegeCoin ($DEGE) pris Kjøp $DEGE nå!

DegeCoin ($DEGE) Informasjon Offisiell nettside: https://www.dege.io

DegeCoin ($DEGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DegeCoin ($DEGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DEGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DEGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DEGEs tokenomics, kan du utforske $DEGE tokenets livepris!

$DEGE prisforutsigelse Vil du vite hvor $DEGE kan være på vei? Vår $DEGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $DEGE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!