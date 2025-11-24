Deflationary USD pris i dag

Sanntids Deflationary USD (DUSD) pris i dag er $ 0.00022288, med en 8.35% endring de siste 24 timene. Nåværende DUSD til USD konverteringssats er $ 0.00022288 per DUSD.

Deflationary USD rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 159,399, med en sirkulerende forsyning på 719.36M DUSD. I løpet av de siste 24 timene DUSD har den blitt handlet mellom $ 0.00021698(laveste) og $ 0.00024378 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00145385, mens tidenes laveste notering var $ 0.00014097.

Kortsiktig har DUSD beveget seg +0.31% i løpet av den siste timen og -16.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Deflationary USD (DUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 159.40K$ 159.40K $ 159.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 159.40K$ 159.40K $ 159.40K Opplagsforsyning 719.36M 719.36M 719.36M Total forsyning 719,357,885.428717 719,357,885.428717 719,357,885.428717

