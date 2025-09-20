DefiPlaza (DFP2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00688104 $ 0.00688104 $ 0.00688104 24 timer lav $ 0.0072432 $ 0.0072432 $ 0.0072432 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00688104$ 0.00688104 $ 0.00688104 24 timer høy $ 0.0072432$ 0.0072432 $ 0.0072432 All Time High $ 0.782959$ 0.782959 $ 0.782959 Laveste pris $ 0.00275355$ 0.00275355 $ 0.00275355 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +1.47% Prisendring (7D) -16.27% Prisendring (7D) -16.27%

DefiPlaza (DFP2) sanntidsprisen er $0.00705101. I løpet av de siste 24 timene har DFP2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00688104 og et toppnivå på $ 0.0072432, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFP2 er $ 0.782959, mens den rekordlave prisen er $ 0.00275355.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFP2 endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +1.47% over 24 timer og -16.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DefiPlaza (DFP2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 468.60K$ 468.60K $ 468.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 468.60K$ 468.60K $ 468.60K Opplagsforsyning 66.46M 66.46M 66.46M Total forsyning 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632 66,458,464.41798632

Nåværende markedsverdi på DefiPlaza er $ 468.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFP2 er 66.46M, med en total tilgang på 66458464.41798632. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 468.60K.