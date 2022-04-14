definitely a cat ($CAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i definitely a cat ($CAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

definitely a cat ($CAT) Informasjon $cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat. Offisiell nettside: https://definitelyacat.xyz/ Kjøp $CAT nå!

definitely a cat ($CAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for definitely a cat ($CAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.03K $ 24.03K $ 24.03K Total forsyning: $ 998.67M $ 998.67M $ 998.67M Sirkulerende forsyning: $ 894.61M $ 894.61M $ 894.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.83K $ 26.83K $ 26.83K All-time high: $ 0.00292532 $ 0.00292532 $ 0.00292532 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om definitely a cat ($CAT) pris

definitely a cat ($CAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak definitely a cat ($CAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $CAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $CAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $CATs tokenomics, kan du utforske $CAT tokenets livepris!

