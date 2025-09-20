Dagens definitely a cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens definitely a cat livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $CAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $CAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $CAT

$CAT Prisinformasjon

$CAT Offisiell nettside

$CAT tokenomics

$CAT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

definitely a cat Logo

definitely a cat Pris ($CAT)

Ikke oppført

1 $CAT til USD livepris:

--
----
-0.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
definitely a cat ($CAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:54:29 (UTC+8)

definitely a cat ($CAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00292532
$ 0.00292532$ 0.00292532

$ 0
$ 0$ 0

+0.59%

-0.58%

+20.93%

+20.93%

definitely a cat ($CAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $CAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $CAT er $ 0.00292532, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $CAT endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og +20.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

definitely a cat ($CAT) Markedsinformasjon

$ 24.09K
$ 24.09K$ 24.09K

--
----

$ 26.89K
$ 26.89K$ 26.89K

894.61M
894.61M 894.61M

998,667,854.293754
998,667,854.293754 998,667,854.293754

Nåværende markedsverdi på definitely a cat er $ 24.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $CAT er 894.61M, med en total tilgang på 998667854.293754. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.89K.

definitely a cat ($CAT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på definitely a cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på definitely a cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på definitely a cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på definitely a cat til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.58%
30 dager$ 0+9.78%
60 dager$ 0+1.97%
90 dager$ 0--

Hva er definitely a cat ($CAT)

$cat is a memecoin rallying around a cat meme, provides new memes daily via socials and is gathering a community of cat aficionados that enjoy looking at cat pics together. cats cornerstones are light hearted fun for humans and cats alike and a community that doesnt take itself too seriously. there is no serious roadmap (besides looking at cat pics) and no purpose or utility for the token. cat is definitely a cat.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

definitely a cat ($CAT) Ressurs

Offisiell nettside

definitely a cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil definitely a cat ($CAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine definitely a cat ($CAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for definitely a cat.

Sjekk definitely a catprisprognosen nå!

$CAT til lokale valutaer

definitely a cat ($CAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak definitely a cat ($CAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $CAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om definitely a cat ($CAT)

Hvor mye er definitely a cat ($CAT) verdt i dag?
Live $CAT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $CAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $CAT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for definitely a cat?
Markedsverdien for $CAT er $ 24.09K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $CAT?
Den sirkulerende forsyningen av $CAT er 894.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$CAT ?
$CAT oppnådde en ATH-pris på 0.00292532 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $CAT?
$CAT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $CAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $CAT er -- USD.
Vil $CAT gå høyere i år?
$CAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $CAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:54:29 (UTC+8)

definitely a cat ($CAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.