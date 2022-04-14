Defina Finance (FINA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Defina Finance (FINA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Defina Finance (FINA) Informasjon $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Offisiell nettside: https://defina.finance/ Teknisk dokument: https://docs.defina.finance/ Kjøp FINA nå!

Defina Finance (FINA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Defina Finance (FINA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K Total forsyning: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M Sirkulerende forsyning: $ 58.89M $ 58.89M $ 58.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.90K $ 49.90K $ 49.90K All-time high: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00084564 $ 0.00084564 $ 0.00084564 Lær mer om Defina Finance (FINA) pris

Defina Finance (FINA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Defina Finance (FINA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FINA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FINA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FINAs tokenomics, kan du utforske FINA tokenets livepris!

