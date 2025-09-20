Defina Finance (FINA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00081448 24 timer lav $ 0.00116016 24 timer høy All Time High $ 9.63 Laveste pris $ 0.00056162 Prisendring (1H) +0.46% Prisendring (1D) +1.23% Prisendring (7D) +47.90%

Defina Finance (FINA) sanntidsprisen er $0.00084129. I løpet av de siste 24 timene har FINA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00081448 og et toppnivå på $ 0.00116016, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FINA er $ 9.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.00056162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FINA endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, +1.23% over 24 timer og +47.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defina Finance (FINA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.55K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.55K Opplagsforsyning 58.89M Total forsyning 58,892,469.0

Nåværende markedsverdi på Defina Finance er $ 49.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FINA er 58.89M, med en total tilgang på 58892469.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.55K.