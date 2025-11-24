DeFiGeek Community Japan pris i dag

Sanntids DeFiGeek Community Japan (TXJP) pris i dag er $ 8.95, med en 4.55% endring de siste 24 timene. Nåværende TXJP til USD konverteringssats er $ 8.95 per TXJP.

DeFiGeek Community Japan rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,882,117, med en sirkulerende forsyning på 210.00K TXJP. I løpet av de siste 24 timene TXJP har den blitt handlet mellom $ 8.78(laveste) og $ 9.41 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 33.01, mens tidenes laveste notering var $ 8.78.

Kortsiktig har TXJP beveget seg +0.42% i løpet av den siste timen og -41.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Opplagsforsyning 210.00K 210.00K 210.00K Total forsyning 210,000.0 210,000.0 210,000.0

Nåværende markedsverdi på DeFiGeek Community Japan er $ 1.88M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TXJP er 210.00K, med en total tilgang på 210000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.88M.