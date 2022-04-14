DeFido (DEFIDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFido (DEFIDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFido (DEFIDO) Informasjon DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won't be realized until everyone can access it. That's why we're prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Offisiell nettside: https://www.defido.io

DeFido (DEFIDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFido (DEFIDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 122.82K $ 122.82K $ 122.82K Total forsyning: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Sirkulerende forsyning: $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 122.82K $ 122.82K $ 122.82K All-time high: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 All-Time Low: $ 0.00006956 $ 0.00006956 $ 0.00006956 Nåværende pris: $ 0.00014153 $ 0.00014153 $ 0.00014153 Lær mer om DeFido (DEFIDO) pris

DeFido (DEFIDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFido (DEFIDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEFIDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEFIDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEFIDOs tokenomics, kan du utforske DEFIDO tokenets livepris!

DEFIDO prisforutsigelse Vil du vite hvor DEFIDO kan være på vei? Vår DEFIDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DEFIDO tokenets prisforutsigelse nå!

