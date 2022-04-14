DeFido (DEFIDO) tokenomics
DeFido (DEFIDO) Informasjon
DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain.
DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity.
We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools.
DeFido (DEFIDO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFido (DEFIDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
DeFido (DEFIDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak DeFido (DEFIDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet DEFIDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange DEFIDO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår DEFIDOs tokenomics, kan du utforske DEFIDO tokenets livepris!
DEFIDO prisforutsigelse
Vil du vite hvor DEFIDO kan være på vei? Vår DEFIDO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.