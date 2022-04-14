DeFiato (DFIAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFiato (DFIAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFiato (DFIAT) Informasjon DeFiato is a centralized DeFi platform underpinned by the original vision to provide first-of-its-kind infrastructure in the context of the "DeFi" world, while at the same time, seamlessly bridging the gap between "fiat" and "crypto" toward mass adoption. Offisiell nettside: https://defiato.com/

DeFiato (DFIAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFiato (DFIAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 151.48K $ 151.48K $ 151.48K Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 153.95M $ 153.95M $ 153.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 246.00K $ 246.00K $ 246.00K All-time high: $ 0.186609 $ 0.186609 $ 0.186609 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00098401 $ 0.00098401 $ 0.00098401 Lær mer om DeFiato (DFIAT) pris

DeFiato (DFIAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFiato (DFIAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFIAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFIAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFIATs tokenomics, kan du utforske DFIAT tokenets livepris!

DFIAT prisforutsigelse Vil du vite hvor DFIAT kan være på vei? Vår DFIAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

