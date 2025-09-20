DeFiato (DFIAT) Prisinformasjon (USD)

DeFiato (DFIAT) sanntidsprisen er $0.00103496. I løpet av de siste 24 timene har DFIAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00102276 og et toppnivå på $ 0.00105116, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFIAT er $ 0.186609, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFIAT endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +0.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFiato (DFIAT) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på DeFiato er $ 159.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFIAT er 153.95M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 258.74K.