Defi Warrior (FIWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03683698$ 0.03683698 $ 0.03683698 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) +3.17% Prisendring (7D) +3.17%

Defi Warrior (FIWA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FIWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIWA er $ 0.03683698, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIWA endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og +3.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defi Warrior (FIWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 62.48K$ 62.48K $ 62.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 275.17K$ 275.17K $ 275.17K Opplagsforsyning 2.27B 2.27B 2.27B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Defi Warrior er $ 62.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIWA er 2.27B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 275.17K.