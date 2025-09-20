DeFi Land (DFL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.421308$ 0.421308 $ 0.421308 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -1.58% Prisendring (7D) -1.58%

DeFi Land (DFL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DFL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFL er $ 0.421308, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFL endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -1.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi Land (DFL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Opplagsforsyning 7.14B 7.14B 7.14B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på DeFi Land er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFL er 7.14B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55M.