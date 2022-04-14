DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Informasjon
Offisiell nettside: https://defikingdoms.com/crystalvale/

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Total forsyning: $ 236.10M $ 236.10M $ 236.10M Sirkulerende forsyning: $ 153.35M $ 153.35M $ 153.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M All-time high: $ 34.6 $ 34.6 $ 34.6 All-Time Low: $ 0.00505587 $ 0.00505587 $ 0.00505587 Nåværende pris: $ 0.00713108 $ 0.00713108 $ 0.00713108 Lær mer om DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) pris

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CRYSTAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CRYSTAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CRYSTALs tokenomics, kan du utforske CRYSTAL tokenets livepris!

CRYSTAL prisforutsigelse Vil du vite hvor CRYSTAL kan være på vei? Vår CRYSTAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CRYSTAL tokenets prisforutsigelse nå!

