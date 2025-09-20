DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00732214 24 timer høy $ 0.00763238 All Time High $ 34.6 Laveste pris $ 0.00505587 Prisendring (1H) +0.74% Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) +0.67%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) sanntidsprisen er $0.0074252. I løpet av de siste 24 timene har CRYSTAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00732214 og et toppnivå på $ 0.00763238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYSTAL er $ 34.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.00505587.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYSTAL endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.14M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.75M Opplagsforsyning 153.32M Total forsyning 236,099,907.2082242

Nåværende markedsverdi på DeFi Kingdoms Crystal er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYSTAL er 153.32M, med en total tilgang på 236099907.2082242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.