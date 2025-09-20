Dagens DeFi Kingdoms Crystal livepris er 0.0074252 USD. Spor prisoppdateringer for CRYSTAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYSTAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeFi Kingdoms Crystal livepris er 0.0074252 USD. Spor prisoppdateringer for CRYSTAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CRYSTAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DeFi Kingdoms Crystal Pris (CRYSTAL)

1 CRYSTAL til USD livepris:

$0.0074252
$0.0074252$0.0074252
-1.50%1D
DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:26:52 (UTC+8)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.74%

-1.56%

+0.67%

+0.67%

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) sanntidsprisen er $0.0074252. I løpet av de siste 24 timene har CRYSTAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00732214 og et toppnivå på $ 0.00763238, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CRYSTAL er $ 34.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.00505587.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CRYSTAL endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +0.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på DeFi Kingdoms Crystal er $ 1.14M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CRYSTAL er 153.32M, med en total tilgang på 236099907.2082242. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.75M.

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DeFi Kingdoms Crystal til USD ble $ -0.000118429959139359.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DeFi Kingdoms Crystal til USD ble $ +0.0007748047.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DeFi Kingdoms Crystal til USD ble $ +0.0000123013.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DeFi Kingdoms Crystal til USD ble $ +0.001512629959706937.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000118429959139359-1.56%
30 dager$ +0.0007748047+10.43%
60 dager$ +0.0000123013+0.17%
90 dager$ +0.001512629959706937+25.58%

Hva er DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Ressurs

DeFi Kingdoms Crystal Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFi Kingdoms Crystal.

Sjekk DeFi Kingdoms Crystalprisprognosen nå!

CRYSTAL til lokale valutaer

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CRYSTAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL)

Hvor mye er DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) verdt i dag?
Live CRYSTAL prisen i USD er 0.0074252 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CRYSTAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CRYSTAL til USD er $ 0.0074252. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeFi Kingdoms Crystal?
Markedsverdien for CRYSTAL er $ 1.14M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CRYSTAL?
Den sirkulerende forsyningen av CRYSTAL er 153.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCRYSTAL ?
CRYSTAL oppnådde en ATH-pris på 34.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CRYSTAL?
CRYSTAL så en ATL-pris på 0.00505587 USD.
Hva er handelsvolumet til CRYSTAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CRYSTAL er -- USD.
Vil CRYSTAL gå høyere i år?
CRYSTAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CRYSTAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:26:52 (UTC+8)

DeFi Kingdoms Crystal (CRYSTAL) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.