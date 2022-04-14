DeFi Growth Index (DGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeFi Growth Index (DGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeFi Growth Index (DGI) Informasjon The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview Kjøp DGI nå!

DeFi Growth Index (DGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeFi Growth Index (DGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 196.59K $ 196.59K $ 196.59K Total forsyning: $ 177.01K $ 177.01K $ 177.01K Sirkulerende forsyning: $ 177.01K $ 177.01K $ 177.01K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 196.59K $ 196.59K $ 196.59K All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.516838 $ 0.516838 $ 0.516838 Nåværende pris: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Lær mer om DeFi Growth Index (DGI) pris

DeFi Growth Index (DGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeFi Growth Index (DGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DGIs tokenomics, kan du utforske DGI tokenets livepris!

