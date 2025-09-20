Dagens DeFi Growth Index livepris er 1.17 USD. Spor prisoppdateringer for DGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens DeFi Growth Index livepris er 1.17 USD. Spor prisoppdateringer for DGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

DeFi Growth Index Pris (DGI)

1 DGI til USD livepris:

$1.17
$1.17
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
DeFi Growth Index (DGI) Live prisdiagram
DeFi Growth Index (DGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.516838
$ 0.516838$ 0.516838

--

--

-5.73%

-5.73%

DeFi Growth Index (DGI) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har DGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGI er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.516838.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi Growth Index (DGI) Markedsinformasjon

$ 206.46K
$ 206.46K$ 206.46K

--
----

$ 206.46K
$ 206.46K$ 206.46K

176.99K
176.99K 176.99K

176,987.4083518237
176,987.4083518237 176,987.4083518237

Nåværende markedsverdi på DeFi Growth Index er $ 206.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGI er 176.99K, med en total tilgang på 176987.4083518237. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.46K.

DeFi Growth Index (DGI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på DeFi Growth Index til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på DeFi Growth Index til USD ble $ -0.1172307240.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på DeFi Growth Index til USD ble $ -0.1055051010.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på DeFi Growth Index til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.1172307240-10.01%
60 dager$ -0.1055051010-9.01%
90 dager$ 0--

Hva er DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

DeFi Growth Index (DGI) Ressurs

Offisiell nettside

DeFi Growth Index Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil DeFi Growth Index (DGI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine DeFi Growth Index (DGI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for DeFi Growth Index.

Sjekk DeFi Growth Indexprisprognosen nå!

DGI til lokale valutaer

DeFi Growth Index (DGI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak DeFi Growth Index (DGI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DGI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om DeFi Growth Index (DGI)

Hvor mye er DeFi Growth Index (DGI) verdt i dag?
Live DGI prisen i USD er 1.17 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DGI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DGI til USD er $ 1.17. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for DeFi Growth Index?
Markedsverdien for DGI er $ 206.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DGI?
Den sirkulerende forsyningen av DGI er 176.99K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDGI ?
DGI oppnådde en ATH-pris på 1.5 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DGI?
DGI så en ATL-pris på 0.516838 USD.
Hva er handelsvolumet til DGI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DGI er -- USD.
Vil DGI gå høyere i år?
DGI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DGI prisprognosen for en mer grundig analyse.
DeFi Growth Index (DGI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

