DeFi Growth Index (DGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Laveste pris $ 0.516838$ 0.516838 $ 0.516838 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -5.73% Prisendring (7D) -5.73%

DeFi Growth Index (DGI) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har DGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DGI er $ 1.5, mens den rekordlave prisen er $ 0.516838.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DGI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -5.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DeFi Growth Index (DGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 206.46K$ 206.46K $ 206.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 206.46K$ 206.46K $ 206.46K Opplagsforsyning 176.99K 176.99K 176.99K Total forsyning 176,987.4083518237 176,987.4083518237 176,987.4083518237

Nåværende markedsverdi på DeFi Growth Index er $ 206.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGI er 176.99K, med en total tilgang på 176987.4083518237. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 206.46K.