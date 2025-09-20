Defi For You (DFY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.27096$ 0.27096 $ 0.27096 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.67% Prisendring (7D) +3.75% Prisendring (7D) +3.75%

Defi For You (DFY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har DFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFY er $ 0.27096, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFY endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og +3.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defi For You (DFY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 114.31K$ 114.31K $ 114.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 160.87K$ 160.87K $ 160.87K Opplagsforsyning 601.42M 601.42M 601.42M Total forsyning 846,416,467.712 846,416,467.712 846,416,467.712

Nåværende markedsverdi på Defi For You er $ 114.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFY er 601.42M, med en total tilgang på 846416467.712. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 160.87K.