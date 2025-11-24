DeFi Dollar pris i dag

Sanntids DeFi Dollar (USDFI) pris i dag er $ 0.994624, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende USDFI til USD konverteringssats er $ 0.994624 per USDFI.

DeFi Dollar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 374,933, med en sirkulerende forsyning på 376.96K USDFI. I løpet av de siste 24 timene USDFI har den blitt handlet mellom $ 0.993349(laveste) og $ 0.995988 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.006, mens tidenes laveste notering var $ 0.982826.

Kortsiktig har USDFI beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DeFi Dollar (USDFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 374.93K$ 374.93K $ 374.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 374.93K$ 374.93K $ 374.93K Opplagsforsyning 376.96K 376.96K 376.96K Total forsyning 376,959.9497165778 376,959.9497165778 376,959.9497165778

