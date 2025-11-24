Defi Cattos pris i dag

Sanntids Defi Cattos (CATTOS) pris i dag er $ 0.00011958, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende CATTOS til USD konverteringssats er $ 0.00011958 per CATTOS.

Defi Cattos rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 119,582, med en sirkulerende forsyning på 1.00B CATTOS. I løpet av de siste 24 timene CATTOS har den blitt handlet mellom $ 0.00011909(laveste) og $ 0.00012215 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00216791, mens tidenes laveste notering var $ 0.00011851.

Kortsiktig har CATTOS beveget seg -1.31% i løpet av den siste timen og -29.40% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Defi Cattos (CATTOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 119.58K$ 119.58K $ 119.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 119.58K$ 119.58K $ 119.58K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

