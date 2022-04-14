Defender Bot (DFNDR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Defender Bot (DFNDR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Defender Bot (DFNDR) Informasjon Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified. Offisiell nettside: https://defenderbot.tech

Defender Bot (DFNDR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Defender Bot (DFNDR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 167.79K $ 167.79K $ 167.79K Total forsyning: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M Sirkulerende forsyning: $ 82.88M $ 82.88M $ 82.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 167.79K $ 167.79K $ 167.79K All-time high: $ 0.299994 $ 0.299994 $ 0.299994 All-Time Low: $ 0.00198569 $ 0.00198569 $ 0.00198569 Nåværende pris: $ 0.00202439 $ 0.00202439 $ 0.00202439 Lær mer om Defender Bot (DFNDR) pris

Defender Bot (DFNDR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Defender Bot (DFNDR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DFNDR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DFNDR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DFNDRs tokenomics, kan du utforske DFNDR tokenets livepris!

DFNDR prisforutsigelse Vil du vite hvor DFNDR kan være på vei? Vår DFNDR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DFNDR tokenets prisforutsigelse nå!

