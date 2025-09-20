Defender Bot (DFNDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.002031 24 timer lav $ 0.00204961 24 timer høy All Time High $ 0.299994 Laveste pris $ 0.00198569 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.46% Prisendring (7D) -6.17%

Defender Bot (DFNDR) sanntidsprisen er $0.00203823. I løpet av de siste 24 timene har DFNDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002031 og et toppnivå på $ 0.00204961, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFNDR er $ 0.299994, mens den rekordlave prisen er $ 0.00198569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFNDR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defender Bot (DFNDR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 168.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 168.91K Opplagsforsyning 82.88M Total forsyning 82,884,186.17110367

Nåværende markedsverdi på Defender Bot er $ 168.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFNDR er 82.88M, med en total tilgang på 82884186.17110367. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.91K.