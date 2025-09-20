Dagens Defender Bot livepris er 0.00203823 USD. Spor prisoppdateringer for DFNDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DFNDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Defender Bot livepris er 0.00203823 USD. Spor prisoppdateringer for DFNDR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk DFNDR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Defender Bot Pris (DFNDR)

1 DFNDR til USD livepris:

$0.00203786
$0.00203786
-0.40%1D
Defender Bot (DFNDR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:06:24 (UTC+8)

Defender Bot (DFNDR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.002031
24 timer lav
$ 0.00204961
24 timer høy

$ 0.002031
$ 0.00204961
$ 0.299994
$ 0.00198569
-0.02%

-0.46%

-6.17%

-6.17%

Defender Bot (DFNDR) sanntidsprisen er $0.00203823. I løpet av de siste 24 timene har DFNDR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.002031 og et toppnivå på $ 0.00204961, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DFNDR er $ 0.299994, mens den rekordlave prisen er $ 0.00198569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DFNDR endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.46% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Defender Bot (DFNDR) Markedsinformasjon

$ 168.91K
--
$ 168.91K
82.88M
82,884,186.17110367
Nåværende markedsverdi på Defender Bot er $ 168.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DFNDR er 82.88M, med en total tilgang på 82884186.17110367. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 168.91K.

Defender Bot (DFNDR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Defender Bot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Defender Bot til USD ble $ -0.0004416400.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Defender Bot til USD ble $ -0.0007735490.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Defender Bot til USD ble $ -0.0004849996264022297.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.46%
30 dager$ -0.0004416400-21.66%
60 dager$ -0.0007735490-37.95%
90 dager$ -0.0004849996264022297-19.22%

Hva er Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Defender Bot (DFNDR) Ressurs

Defender Bot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Defender Bot (DFNDR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Defender Bot (DFNDR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Defender Bot.

Sjekk Defender Botprisprognosen nå!

DFNDR til lokale valutaer

Defender Bot (DFNDR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Defender Bot (DFNDR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DFNDR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Defender Bot (DFNDR)

Hvor mye er Defender Bot (DFNDR) verdt i dag?
Live DFNDR prisen i USD er 0.00203823 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DFNDR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DFNDR til USD er $ 0.00203823. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Defender Bot?
Markedsverdien for DFNDR er $ 168.91K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DFNDR?
Den sirkulerende forsyningen av DFNDR er 82.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDFNDR ?
DFNDR oppnådde en ATH-pris på 0.299994 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DFNDR?
DFNDR så en ATL-pris på 0.00198569 USD.
Hva er handelsvolumet til DFNDR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DFNDR er -- USD.
Vil DFNDR gå høyere i år?
DFNDR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DFNDR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Defender Bot (DFNDR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

