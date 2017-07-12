DeepOnion (ONION) tokenomics Oppdag viktig innsikt i DeepOnion (ONION), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

DeepOnion (ONION) Informasjon "DeepOnion (ONION) describes itself as a decentralized, open-source, community-driven cryptocurrency that offers multi-layered privacy and everyday use cases. It uses an x13 hybrid PoW/PoS to secure the network. DeepOnion claims to be one of the earliest cryptos to integrate the Tor network into the DeepOnion wallet, which has reportedly not leaked any IP addresses since its release on 12 July 2017. Features delivered by the DeepOnion team: DeepSend as a base solution for private and untraceable payments without relying on cryptographic encryption. DeepVault to register and verify digital files with the DeepOnion blockchain. VoteCentral, a balanced and non-biased voting platform for the community. WooCommerce, Shopify and OpenCart payment plugins for merchants. More info can be found at (https://DeepOnion.org)" Offisiell nettside: https://deeponion.org Kjøp ONION nå!

DeepOnion (ONION) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DeepOnion (ONION), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 270.54K $ 270.54K $ 270.54K Total forsyning: -- -- -- Sirkulerende forsyning: $ 20.08M $ 20.08M $ 20.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 All-time high: $ 20.2 $ 20.2 $ 20.2 All-Time Low: $ 0.00312193 $ 0.00312193 $ 0.00312193 Nåværende pris: $ 0.01346962 $ 0.01346962 $ 0.01346962 Lær mer om DeepOnion (ONION) pris

DeepOnion (ONION) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak DeepOnion (ONION) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ONION tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ONION tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ONIONs tokenomics, kan du utforske ONION tokenets livepris!

ONION prisforutsigelse Vil du vite hvor ONION kan være på vei? Vår ONION prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ONION tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!