Deep Whales AI (DEEPAI) Informasjon Deep Whales AI is an AI-powered crypto trading tool that simplifies trading by consolidating essential features like whale wallet tracking, buy/sell alerts, and strategy replication. The platform uses advanced AI algorithms to monitor whale wallet activity and provide early trading alerts, helping both beginner and experienced traders capitalize on market opportunities. By offering a streamlined and secure environment, Deep Whales AI aims to give users an edge in the fast-paced world of crypto trading. Offisiell nettside: https://www.deepbot.pro Kjøp DEEPAI nå!

Deep Whales AI (DEEPAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deep Whales AI (DEEPAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 805.68K $ 805.68K $ 805.68K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 805.68K $ 805.68K $ 805.68K All-time high: $ 0.02594765 $ 0.02594765 $ 0.02594765 All-Time Low: $ 0.00215985 $ 0.00215985 $ 0.00215985 Nåværende pris: $ 0.00805683 $ 0.00805683 $ 0.00805683 Lær mer om Deep Whales AI (DEEPAI) pris

Deep Whales AI (DEEPAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deep Whales AI (DEEPAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DEEPAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DEEPAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DEEPAIs tokenomics, kan du utforske DEEPAI tokenets livepris!

