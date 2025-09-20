Deep Whales AI (DEEPAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0081989 24 timer høy $ 0.00853493 All Time High $ 0.02594765 Laveste pris $ 0.00215985 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.23% Prisendring (7D) -14.72%

Deep Whales AI (DEEPAI) sanntidsprisen er $0.00825226. I løpet av de siste 24 timene har DEEPAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0081989 og et toppnivå på $ 0.00853493, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEEPAI er $ 0.02594765, mens den rekordlave prisen er $ 0.00215985.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEEPAI endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.23% over 24 timer og -14.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Deep Whales AI (DEEPAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 825.23K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 825.23K Opplagsforsyning 100.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Deep Whales AI er $ 825.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEEPAI er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 825.23K.