Deep Fried Memes (FRIED) Informasjon Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they're hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It's not just content—it's memetic warfare at its finest. Offisiell nettside: https://www.deepfriedmemes.xyz/

Deep Fried Memes (FRIED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Deep Fried Memes (FRIED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.21K $ 18.21K $ 18.21K Total forsyning: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M Sirkulerende forsyning: $ 998.13M $ 998.13M $ 998.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.21K $ 18.21K $ 18.21K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Deep Fried Memes (FRIED) pris

Deep Fried Memes (FRIED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Deep Fried Memes (FRIED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRIED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRIED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRIEDs tokenomics, kan du utforske FRIED tokenets livepris!

FRIED prisforutsigelse Vil du vite hvor FRIED kan være på vei? Vår FRIED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRIED tokenets prisforutsigelse nå!

