Dedium (DEDI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01504352 $ 0.01504352 $ 0.01504352 24 timer lav $ 0.01627952 $ 0.01627952 $ 0.01627952 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01504352$ 0.01504352 $ 0.01504352 24 timer høy $ 0.01627952$ 0.01627952 $ 0.01627952 All Time High $ 0.12706$ 0.12706 $ 0.12706 Laveste pris $ 0.01502524$ 0.01502524 $ 0.01502524 Prisendring (1H) -0.27% Prisendring (1D) -4.25% Prisendring (7D) -19.94% Prisendring (7D) -19.94%

Dedium (DEDI) sanntidsprisen er $0.01543848. I løpet av de siste 24 timene har DEDI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01504352 og et toppnivå på $ 0.01627952, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DEDI er $ 0.12706, mens den rekordlave prisen er $ 0.01502524.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DEDI endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -4.25% over 24 timer og -19.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Dedium (DEDI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 771.92K$ 771.92K $ 771.92K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Total forsyning 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Dedium er $ 771.92K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DEDI er 50.00M, med en total tilgang på 250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.86M.