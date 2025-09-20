Decentralized Social (DESO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 6.15 24 timer høy $ 6.26 All Time High $ 198.68 Laveste pris $ 2.7 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -1.70% Prisendring (7D) -4.78%

Decentralized Social (DESO) sanntidsprisen er $6.15. I løpet av de siste 24 timene har DESO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 6.15 og et toppnivå på $ 6.26, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DESO er $ 198.68, mens den rekordlave prisen er $ 2.7.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DESO endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -1.70% over 24 timer og -4.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decentralized Social (DESO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.90M Opplagsforsyning 10.53M Total forsyning 10,808,492.6854

Nåværende markedsverdi på Decentralized Social er $ 65.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DESO er 10.53M, med en total tilgang på 10808492.6854. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.90M.