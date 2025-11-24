Decentralized Retirement Account pris i dag

Sanntids Decentralized Retirement Account (DRA) pris i dag er $ 0.00001511, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DRA til USD konverteringssats er $ 0.00001511 per DRA.

Decentralized Retirement Account rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,096.78, med en sirkulerende forsyning på 999.41M DRA. I løpet av de siste 24 timene DRA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0054863, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001483.

Kortsiktig har DRA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Decentralized Retirement Account (DRA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.10K$ 15.10K $ 15.10K Opplagsforsyning 999.41M 999.41M 999.41M Total forsyning 999,409,962.8036 999,409,962.8036 999,409,962.8036

Nåværende markedsverdi på Decentralized Retirement Account er $ 15.10K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRA er 999.41M, med en total tilgang på 999409962.8036. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.10K.