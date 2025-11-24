Decentralized Gaming Network pris i dag

Sanntids Decentralized Gaming Network (DGN) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DGN til USD konverteringssats er -- per DGN.

Decentralized Gaming Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,731.34, med en sirkulerende forsyning på 100.00M DGN. I løpet av de siste 24 timene DGN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00738296, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har DGN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -24.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Decentralized Gaming Network (DGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.73K$ 4.73K $ 4.73K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Decentralized Gaming Network er $ 4.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DGN er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.73K.