Sanntids Decentralized Euro (DEURO) pris i dag er $ 1.15, med en 0.28% endring de siste 24 timene. Nåværende DEURO til USD konverteringssats er $ 1.15 per DEURO.

Decentralized Euro rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,963,296, med en sirkulerende forsyning på 2.58M DEURO. I løpet av de siste 24 timene DEURO har den blitt handlet mellom $ 1.13(laveste) og $ 1.15 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.3, mens tidenes laveste notering var $ 0.860143.

Kortsiktig har DEURO beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og -1.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Decentralized Euro (DEURO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M Opplagsforsyning 2.58M 2.58M 2.58M Total forsyning 2,579,266.408634791 2,579,266.408634791 2,579,266.408634791

