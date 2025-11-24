Decentralized ETF pris i dag

Sanntids Decentralized ETF (DETF) pris i dag er $ 0.00009212, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende DETF til USD konverteringssats er $ 0.00009212 per DETF.

Decentralized ETF rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,212.41, med en sirkulerende forsyning på 100.00M DETF. I løpet av de siste 24 timene DETF har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.190554, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003169.

Kortsiktig har DETF beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Decentralized ETF (DETF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.21K$ 9.21K $ 9.21K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Decentralized ETF er $ 9.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DETF er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.21K.