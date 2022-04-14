Decentralized AI Organization (DAIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Decentralized AI Organization (DAIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Decentralized AI Organization (DAIO) Informasjon The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. Offisiell nettside: https://daio.world/ Teknisk dokument: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem Kjøp DAIO nå!

Decentralized AI Organization (DAIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Decentralized AI Organization (DAIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K Total forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Sirkulerende forsyning: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.02K $ 8.02K $ 8.02K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Decentralized AI Organization (DAIO) pris

Decentralized AI Organization (DAIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Decentralized AI Organization (DAIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DAIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DAIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DAIOs tokenomics, kan du utforske DAIO tokenets livepris!

